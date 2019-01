Marcin Ociepa: Lepiej być w młodości narodowcem, niż komunistą

- Jestem zaskoczony skalą hejtu jaki się wylał na wiceministra (Adama Andruszkiewicza) - tak kontrowersje wobec powierzenia funkcji wiceministra cyfryzacji byłemu przewodniczącemu Młodzieży Wszechpolskiej skomentował w #RZECZoPOLITYCE Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii w rządzie PiS, polityk Porozumienia.

Ociepa zaznaczył, że niezręcznie jest mu, jako wiceministrowi, komentować nominację dla innego wiceministra, dlatego - jak dodał - politycznej oceny tej nominacji "nie będzie dokonywał za pośrednictwem mediów". Polityk Porozumienia dodał jednak, że komentarze krytyków nominacji Andruszkiewicza "z niektórych środowisk są nie na miejscu".

- Przeszłość narodowa nowego ministra nie jest niczym zdrożnym, w stosunku do tego co prezentują jego krytycy. Zdecydowanie lepiej być w młodości narodowcem, niż komunistą, jak połowa jego krytyków - dodał.

Wiceminister przedsiębiorczości zapewniał też, że rząd PiS jest rządem proeuropejskim a hasło Polexitu jest "tak skrajnie oderwane od rzeczywistości, że jest w ogóle nieprzyjmowane" przez opinię publiczną. - Nikt nie wierzy w to, że obecny rząd myśli o tym, jesteśmy proeuropejskim rządem - zapewniał.

Jednocześnie Ociepa zwrócił uwagę, że rząd PiS - w przeciwieństwie do opozycji - "nie jest w roli klienta UE, lecz czuje się współgospodarzem Unii" i dlatego chce ją zmieniać. - Mamy solidną ofertę na wybory europejskie, ta wizja Europy ojczyzn jest bardzo jasna - podkreślał dodając, że rząd PiS, tak jak "większość Polaków i większość mieszkańców Unii" dostrzega jej słabości. - Chcemy reformować, zmieniać UE, aby do kolejnych "exitów" nie dochodziło - wyjaśnił nawiązując do brexitu.

Zdaniem wiceministra Zjednoczona Prawica "może i powinna wygrać wybory europejskie".

Pytany o perspektywy dla polskiej gospodarki na 2019 rok Ociepa podkreślił, że "można się spodziewać pewnej stabilności", której osiągnięcie jest "największym wyzwaniem i oczekiwaniem przedsiębiorców".

- Mamy świetne wyniki gospodarcze, najniższe bezrobocie w historii, wzrost gospodarczy. Naszym wyzwaniem jest nie tyle utrzymanie 5-procentowego wzrostu, co ustabilizowanie wysokiego wzrostu gospodarczego - tłumaczył Ociepa dodając, że chodzi o ustabilizowanie wzrostu w długiej perspektywie na poziomie 3-4 proc. PKB. Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 roku będzie zależny od koniunktury zagranicznej.

Ociepa podkreślił, że obecny rząd "od trzech lat wprowadza szereg propozycji, które mają sprzyjać wzrostowi gospodarczemu". Mówiąc o programach, jakie mają być przedstawione na zbliżającej się konwencji Porozumienia wiceminister wymienił program Energia plus, który ma przedstawić minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, program deglomeracji oraz program europejski.

Pytany o perspektywy obniżenia podatków wiceminister podkreślił, że "ogłaszanie decyzji w tej sprawie jest zarezerwowane dla premiera (Mateusza) Morawieckiego". Zapewnił jednak, że rządowi i Porozumieniu "towarzyszy duch jak najniższych podatków". - Jesteśmy rządem, który chce iść w tym kierunku - podkreślił.

Na uwagę, że opozycja wylicza PiS-owi kolejne podnoszone podatki, wiceminister odparł, że "złośliwość jest elementem pracy opozycji". Dodał, że strategiczny kierunek działań rządu jest oparty na wierze w wolność - gospodarczą i obywatelską. Zaznaczył jednocześnie, że obecny rząd "stara się być rządem odpowiedzialnym - takim, który jest w stanie realizować swoje obietnice przy zachowaniu stabilności budżetowej".

Mówiąc o tzw. małym ZUS-ie wprowadzonym w 2019 roku (chodzi o możliwość płacenia obniżonej składki emerytalnej przez mikroprzedsiębiorców osiągających roczny przychód na poziomie ok. 60 tys. złotych), wiceminister wyraził nadzieję, że dzięki temu wiele firm wyjdzie z szarej strefy. - Wiemy że całkiem sporo naszych obywateli prowadzi działalność gospodarczą w szarej strefie - podkreślił.