Hołownia: Weto ws. "lex TVN"? Zdecyduje Kaczyński, nie Duda

Hołownia ocenił szansę na zawetowanie ustawy medialnej przez prezydenta Andrzej Dudę, o czym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" pisze Michał Kolanko.

- Jeśli słyszę "decyzja Andrzeja Dudy" to jest to dla mnie oksymoron, niejednokrotnie mieliśmy na to dowody. Kiedy kolejny raz słyszymy jak Andrzej Duda mówi, o tym, że będzie stał na straży konstytucji, wolności słowa i demokracji, to już nie jest to dla na wiarygodne - takie bajki już nie z nami. Zobaczymy co się stanie jak dostanie ustawę na biurko, jak się wtedy zachowa i co poleci mu wtedy zrobić Jarosław Kaczyński. Trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli Andrzej Duda zawetuje tą szkodliwą dla Polski ustawę, to nie będzie to jego decyzja, tylko Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził lider Polski 2050.



Szymon Hołownia wyraził także przekonanie o konieczności zmian w polskiej polityce. - Temperatura sporu politycznego w Polsce nie powinna być tak wysoka. Można ją obniżyć tylko przez rozpoczęcie sanacji i powinniśmy ją zacząć jeszcze za kadencji tego Sejmu. Dlatego, podejmiemy próbę odwołania marszałek (Elżbieta) Witek, na lepszego marszałka Sejmu - zapowiedział polityk.