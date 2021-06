Kobosko: Zjednoczonej Prawicy już nie ma

- Wielu osobom w Polsce podziękowaliśmy, które aplikowały do nas. Budujemy formację dość szeroką - chcemy mieć skrzydło i lewicowe, i bardziej konserwatywne, ale nie jesteśmy formacją dla wszystkich - mówił też Kobosko w kontekście budowania nowej partii.

A co z powrotem Donalda Tuska?

- Jeśli Donald Tusk rozważa powrót do polskiej polityki, to znaczy, że do polskiej polityki wróci, albo nie wróci, to jest balon próbny. Tusk jest wytrawnym graczem, w tej chwili, jak sądzę, bada teren i sprawdza jakby był potraktowany jego powrót w Platformie Obywatelskiej - ocenił lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni.