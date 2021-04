Polityk Hołowni komentuje transfer posła z KO: Jak się dba, to się ma

We wtorek Hołownia poinformował na konferencji prasowej, że do koła parlamentarnego Polska 2050 dołącza poseł Mirosław Suchoń, struktury samorządowe zasilają natomiast Grzegorz Nowosielski (burmistrz Wyszkowa) i Wanda Brociek (stołeczna działaczka). - Nasza partia rozwija się we wszystkich województwach. Dzisiaj chcę przedstawić nowych działaczy, to z nimi na pokładzie chcemy zrealizować nasze cele, pokazać, że nowa jakość jest możliwa - mówił Hołownia.

Dowiedz się więcej: Poseł Mirosław Suchoń dołączy do Polski 2050 Szymona Hołowni