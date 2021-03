Hołownia: Panie Kaczyński, niech pan przeprosi za Obajtka

– Pan ostatnio jakby zniknął, więc przypomnę, że Daniel Obajtek, to ten człowiek, któremu dopiero co przypisał pan przymioty niemal boskie, a który dziś zasłynął jako najzaradniejszy człowiek wszechświata, co to nawet parówce nie przepuści - mówił dalej Hołownia. – Chciałem panu pogratulować może nie ręki do ludzi – tu skompromitował się pan całkowicie – ale tej decyzji o odroczeniu dzisiejszej prezentacji. I zasugerować, by już nigdy do tego pomysłu nie wracać - dodał.

- Nadszedł czas, by w końcu pan zrozumiał, że jedyne co dziś pan może i powinien zrobić, to powiedzieć „przepraszam”. Panie Jarosławie Kaczyński – niech pan przeprosi za Daniela Obajtka. Niech pan przeprosi za psucie Polski i zniszczenia, jakich dopuścił się pan i pana podopieczni - zaapelował lider Polski 2050.

W ostatnim czasie dziennikarze przyglądają się nieruchomościom zakupionym przez Daniela Obajtka. „Gazeta Wyborcza” informuje, że po promocyjnej cenie w 2018 roku prezes Orlenu kupił apartament w Warszawie. Oświadczenie w tej sprawie wydał Orlen oraz firma deweloperska Profbud. Orlen uważa, że materiał "Gazety Wyborczej" zawiera "manipulacje i kłamstwa".

Wcześniej „Gazeta Wyborcza” informowała, że w czasach, gdy Obajtek był wójtem Pcimia, łączył funkcję samorządowca z faktycznym kierowaniem firmą, czego zabrania polskie prawo. PKN Orlen zaprzeczał również tym zarzutom. We wtorek Daniel Obajtek poinformował, że zwrócił się do CBA o „weryfikację jego finansów do 16 marca 2021 r.”. Oświadczenie w tej sprawie wydało też CBA, które podało, że dwukrotnie weryfikowało składane przez Daniela Obajtka oświadczenia majątkowe. - W imieniu mojego klienta deklaruję, że w jak najszybszym czasie sami, z własnej woli, dostarczymy dokumenty za lata 2019-2020, czyli za okres, który nie był badany, tak żeby CBA także mogło się wypowiedzieć w tym zakresie - zapowiedział w środę pełnomocnik Obajtka mec. Maciej Zaborowski.