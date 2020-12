Kolejne wpadki FSB odbierają jej powagę, a władzy - autorytet

Kreml zaś nie pozwala FSB na samodzielność, żądając jedynie dokładnego wykonywania rozkazów. Powoduje to odchodzenie ze służby bardziej samodzielnych i profesjonalnych oficerów, ale też wywołuje odruchy niechęci do prezydenta wśród pozostałych. Lecz ten ferment niczym rządzącym nie grozi. – Żeby tworzyć spiski w takim środowisku, trzeba mieć dość specyficzne cechy: umiejętność formowania grup klienckich, budowania powiązań horyzontalnych za pomocą odpowiedniego rozdzielania zasobów korupcyjnych. A to zawsze kiepsko wychodziło rosyjskim oficerom, dlatego ostatnia próba przewrotu dokonanego przez mundurowych to powstanie dekabrystów w 1825 roku – tłumaczy Sołdatow.