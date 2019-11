Katalońska gra Władimira Putina

Według hiszpańskich mediów w październiku ubiegłego roku zatrzymano dwóch podejrzanych – Ukraińca i Rosjanina – którzy jechali w kierunku granicy z Francją samochodem zarejestrowanym na Białorusi. Mieli przy sobie nowiutki rosyjski granat M-75. Dziennik „El Mundo" twierdzi, że podejrzewa się ich o związki z oficerem GRU Denisem Siergiejewym, wobec którego w Hiszpanii również toczy się śledztwo. W lutym międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat donosiła, że Siergiejew był w Barcelonie 29 września 2017 r., dwa dni przed referendum niepodległościowym w Katalonii, i pozostał do dnia głosowania 1 października. Granicę przekraczał jako Sergiej Fedotow.

Także amerykański dziennik „New York Times" informował, że zachodnie służby bezpieczeństwa tropią funkcjonariuszy rosyjskiej jednostki 29155 co najmniej od dziesięciu lat. Z doniesień „NYT" wynikało, że byli oni zaangażowani w „destabilizację Mołdawii", mieli też stać za udaremnionym zamachem stanu w Czarnogórze w 2016 roku. Organy ścigania w Podgoricy ustaliły wtedy, że szykowany był m.in. zamach na premiera kraju, co miało przeszkodzić w przyjęciu Czarnogóry do NATO.