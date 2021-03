Uważajcie na sobowtórów. Litwa ostrzega przed działaniami służb Kremla AFP

W ubiegłym roku do Wilna przyjeżdżał obywatel Rosji Jewgienij Prigożin, do złudzenia podobny do kontrowersyjnego oligarchy z otoczenia Putina. Po co? By zrobić zdjęcie na tle parlamentu i tego samego dnia wrócić do Rosji.