Atak rosyjskich hakerów. Berlin wzywa ambasadora

Federalni prokuratorzy wydali 5 maja nakaz aresztowania rosyjskiego obywatela Dmitrija Badina w związku z atakiem, a niemieckie ministerstwo stwierdziło, że istnieją wiarygodne dowody na to, że w czasie ataku należał on do wojskowych służb wywiadowczych GRU.

"Nakaz aresztowania Dmitrija Badina został wydany na podstawie podejrzenia, że oskarżony spiskował z innymi dotychczas anonimowymi osobami w celu prowadzenia działań wywiadowczych przeciwko Niemcom w imieniu tajnych służb obcego mocarstwa" - oświadczyło ministerstwo.

W środę ambasada rosyjska w Berlinie stwierdziła, że urzędnicy niemieccy nie byli dotychczas w stanie przedstawić faktów, które mogłyby stanowić podstawę oskarżenia wobec Moskwy.