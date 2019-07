Kreml gotów wytłumaczyć piosenkarce relacje Rosja-Gruzja

Popierająca protesty przed parlamentem w stolicy Gruzji wokalistka jazzowa Nino Katamadze zadeklarowała, że już nigdy nie wystąpi w Rosji. Po krytyce, jaka spadła na nia po występie na moskiewskim festiwalu jazzowym Katamadze oświadczyła na Facebooku, że był to jej ostatni koncert w Rosji.

Rzecznik Kremla powiedział, że Rosja kocha Gruzinów i traktuje ich z wielkim szacunkiem, i że dotyczy to także artystów. - To bardzo utalentowany naród, wysoko doceniamy i będziemy doceniać reprezentantów kultury gruzińskiej - stwierdził Pieskow.

Gruzja i Rosja zerwały stosunki dyplomatyczne w 2008 r. po kilkudniowym konflikcie zbrojnym, w wyniku którego Rosja uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji.

20 czerwca w parlamencie Gruzji z okazji międzynarodowego spotkania parlamentarzystów z państw prawosławnych gościł rosyjski deputowany Siergiej Gawriłow. Przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego parlamentu. Wywołało to gwałtowne protesty Gruzinów, doszło do zamieszek, w których rannych zostało ponad 200 osób, a 300 - zatrzymano. Demonstranci usiłowali wedrzeć się do budynku parlamentu.

Protesty w Tbilisi trwają. Gruzini domagają się, by szef MSW Giorgi Gacharia podał się do dymisji w związku z działaniami policji 20 czerwca. Minister odmówił i stwierdził, że ustąpi, jeśli śledztwo wykaże, że podczas działań służb porządkowych pod parlamentem doszło do "systemowych naruszeń".