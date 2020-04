Unia zapomni o argentyńskiej wołowinie

Eksport argentyńskiej wołowiny zwiększał się lawinowo w ostatnich latach zwłaszcza dzięki popytowi w Chinach, w 2019 r. eksporterzy zarobili 3 mld dolarów, wysyłka mięsa wzrosła o 50 proc. do 845 877 ton, z czego około trzech czwartych trafiło do Chin. Na Unię Europejską przypadło 9 proc. eksportu — wynika z oficjalnych danych z Buenos Aires.

Pandemia unieruchomiła ten rynek, ustał światowy handel, co Argentyna odczuła szczególnie mocno, bo jej gospodarka jest w recesji, nie jest w stanie spłacać długu zagranicznego. — Z powodu pandemii rynki eksportowe zrezygnowały z wielu zakupów — stwierdził Mario Ravettino, prezydent konsorcjum ABC eksporterów mięsa. W marcu ekspert do Chin zmalał do 15 proc. poziomu z ubiegłego roku. kiedy to z Argentyny wysyłano po 50 tys. ton co miesiąc. W styczniu spadek był mniejszy, bo chińskim kupującym udało się wynegocjować nowe ceny, skutek pandemii jest więc tym bardziej niszczycielski.