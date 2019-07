Pół globu boryka się ze świńską zarazą

Oczywiście, nic się nie dzieje bez przyczyny. Chiny od roku już walczą z epidemią ASF, jednak w Państwie Środka miała ona piorunujące tempo rozwoju. W maju 2019 r. żyło tam już 23 proc. mniej zwierząt niż przed rokiem, jeszcze przed zanotowaniem pierwszego ogniska choroby w Chinach. Co więcej, jak szacują Amerykanie, do końca roku chińskie stado świń zmniejszy się o ok. 78 mln sztuk. A to by oznaczalo, że z Chin ubędzie więcej zwierząt, niż wynosi całe pogłowie w Stanach Zjednoczonych.