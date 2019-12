Jan Śpiewak na łasce prezydenta

Prywatny akt oskarżenia złożyła wobec niego mec. Bogumiła Górnikowska o to, że naraził ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Śpiewak wytknął jej udział w aferze z nielegalną reprywatyzacją kamienicy przy ul. Joteyki 13 w stolicy. Dwa lata temu w mediach społecznościowych napisał, że „córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 r. metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie". Rzeczywiście, mecenas została kuratorem nieznanego z miejsca pobytu spadkobiercy kamienicy, który – jak się potem okazało – od dawna nie żył. Budynek decyzją prezydent stolicy przekazano jednak w prywatne ręce w 2011 r., ale sześć lat później wrócił on do miasta.