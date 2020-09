Zandberg: Protestuje paru milionerów i ich polityczne pacynki z brunatnych ław

- Obdzieranie norek ze skóry to jest okrutny proceder, z którym już dawno powinniśmy skończyć. To zresztą dotyczy też dorabiania się na niehumanitarnym uboju - ocenił w czasie debaty Adrian Zandberg.

- Wbrew temu, co się marzy panu (Krzysztofowi) Bosakowi, Polacy nie są barbarzyńcami i bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy prace nad tą ustawą. Ukłony do tych, którzy do tego doprowadzili. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości jak w tej sprawie głosować - dodał polityk Razem.

Zdaniem Zandberga „oczywiście protestuje teraz paru milionerów, którzy na okrucieństwie dla zwierząt się dorobili”. - I protestują ich polityczne pacynki, tam z brunatnych ław - dodał. - Ale wbrew temu, co można od nich usłyszeć, wygaszenie hodowli na futro nie będzie miało istotnego znaczenia gospodarczego. Bo to jest branża schyłkowa. Natomiast trzeba zrobić jedną rzecz. Tam nie pracuje wiele osób, ale trzeba zadbać o tych pracowników, którzy tam byli dotąd zatrudnieni - podkreślił poseł Lewicy.

W reakcji na słowa Zandberga Dobromir Sośnierz z Konfederacji wyraził nadzieję na ukaranie go za „obelgi, język nienawiści i brunatne wyzwiska”, nazywając posła Lewicy „czerwonym komunistą”.

Zapowiedziany przed tygodniem przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projekt „Piątki dla zwierząt”, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, znaczne zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi.

Ewentualna ustawa przyspieszy trwające już zmiany. Jeszcze w latach 2014–2015 wartość polskiego eksportu futer wynosiła ok 400 mln euro, w pięć lat spadła o 55 proc. A eksport to w przybliżeniu wartość krajowej produkcji. Koronawirus sparaliżował giełdy futer w Kopenhadze, Helsinkach i Toronto, więc eksport skór z norek wyniósł do maja jedynie 89 mln zł, czyli 17 proc. tego, co rok temu.