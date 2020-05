Magdalena Biejat: Ludzie muszą mieć pieniądze na chleb i rachunki

Czeka nas przy tych wyborach potężne polityczne trzęsienie ziemi - mówi Magdalena Biejat, posłanka klubu Lewicy z partii Razem.

Prezydent Andrzej Duda zaproponował podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł i specjalny zasiłek solidarnościowy dla tracących pracę – 1200 zł. To wygląda na socjalną ofensywę w kampanii. Podobają się pani te propozycje? Cieszę się, że prezydent Duda o tym mówi, bo jest to nasza propozycja. Lewica złożyła już projekt mówiący o wypłacie wyższego niż w projekcie prezydenta zasiłku, tzw. kryzysowego, w wysokości 2100 zł na rękę dla każdego, kto traci zatrudnienie w wyniku pandemii. W naszym projekcie zawarto także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1400 zł. To, że prezydent Duda wystąpił z inicjatywą tego samego rodzaju, oznacza, że presja ma sens. Poniżej dalsza część artykułu

Ale rządowego projektu ustawy jeszcze nie ma. I to właśnie mnie niepokoi. Z tymi pomysłami wystąpił prezydent, a nie rząd. Premier Mateusz Morawiecki ani wicepremier Jadwiga Emilewicz jakoś ich nie wprowadzają. A powinni. Teraz nie jest moment na obiecywanie czegoś na daleką przyszłość przez kandydata na prezydenta. To jest sytuacja, w której rząd powinien ułatwienia dla pracowników i wsparcie dla bezrobotnych oraz tracących pracę wprowadzać od razu. Tak się jednak nie dzieje – ja tej logiki nie rozumiem.

Może to logika, zgodnie z którą wypłata tak wysokich zasiłków obniża w ludziach motywację do pracy? Przecież to są świadczenia w wysokości minimalnej pensji, a nawet wyższe.

My mówimy o świadczeniu przyznawanym na czas kryzysu i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych na stałe. Te świadczenia się ze sobą nie łączą. A rządzący prezentują logikę życzeniową: wierzą, że kiedy skończy się kryzys, natychmiast, magicznie, powrócą miejsca pracy, które teraz tracimy. A to przecież tak nie działa! Mamy recesję, miejsca pracy nie pojawią się znikąd. I dlatego musimy zadbać, żeby te osoby, które w wyniku epidemii będą zostawały bez pracy, otrzymywały to minimum, za które można przeżyć. Bo przecież 2 tys. złotych pozwala tylko na przeżycie, to nie są kokosy. Można za to kupić chleb i zapłacić rachunki. Chciałabym też zobaczyć, jak eksperci krytykujący nasz projekt próbują wyżyć za 1400 zł podniesionego zasiłku dla bezrobotnych. To nie jest wygórowana propozycja.

Jaki będzie finał politycznego kryzysu, z którym mamy do czynienia wokół wyborów prezydenckich? Mamy sytuację niebezpiecznej epidemii, a PiS angażuje nas w coraz to nowe gierki polityczne i pomimo naszych wezwań, żeby wreszcie zająć się bezrobotnymi, wprowadzić realne wsparcie dla tych, którzy tracą pracę, zajmujemy się głównie PiS-em i utrzymaniem przez nich władzy. Wbrew zapewnieniom rządu sytuacja nie jest dobra, ona się ustabilizowała, ale liczba zachorowań nie spada i organizowanie teraz tych wyborów jest po prostu nieodpowiedzialne. Może będziemy mogli zorganizować wybory w sierpniu, a może nie. Być może najlepszym terminem jest jesień. Jestem przekonana, że czeka nas potężne polityczne trzęsienie ziemi.

Wezwania do bojkotu są dobrą strategią dla opozycji? Wprowadzanie zamieszania z hasłem bojkotu, które tworzy kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, jest nieodpowiedzialne, bo ludzie mają swój rozum i mają prawo podejmować swoje decyzje. Mają też prawo, żeby te decyzje politycy uszanowali. Jeżeli ktoś chce na wybory pójść, to należy dać tej osobie możliwość zagłosowania na jej kandydata.