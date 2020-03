Zandberg: Tarcza antykryzysowa oznacza radykalne cięcie płac pracowników

W Sejmie trwają prace nad tzw. tarczą antykryzysową, czyli pakietem ustaw, które mają pomóc firmom, dotkniętych skutkami walki z pandemią koronawirusa. Zdaniem biznesu, bezpośrednia pomoc dla firm i ich pracowników w zaproponowanej skali jest zdecydowanie za mała. Eksperci postulują też, by radykalnie uprościć pomoc oferowaną firmom, ponieważ wedle obecnych propozycji rządu są one ogromnie skomplikowane i wykluczające dla wielu podmiotów.

- My nie zgodzimy się na to, żeby zepchnąć koszty nadchodzącego kryzysu na pracowników. Przedstawiliśmy ponad 70 poprawek, które tę tarczę mogą nareperować - komentował w Polsat News Adrian Zandberg. - Natomiast w obecnej formie, to trzeba powiedzieć bardzo jasno, ta tarcza oznacza radykalne cięcie płac pracowników. Ta tarcza oznacza także brak zabezpieczeń dla osób, które tracą pracę - dodał.

- Mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, której nie było od lat - że będzie rosnąć bardzo mocno grupa osób bezrobotnych. My mamy w Polsce dziurawy system zasiłków dla bezrobotnych. Mamy system, w którym, po pierwsze, znaczna część bezrobotnych nie ma prawa do wsparcia, a po drugie to wsparcie jest na żenująco niskim poziomie. Za chwilę będziemy mieli potężne potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie Funduszu Pracy, jeżeli chodzi o wypłacanie środków dla ludzi, żeby mieli za co przeżyć - stwierdził polityk partii Razem.

Zdaniem Zandberga przedstawiony przez rząd „tarcza” „jest mocno skoncentrowana na bankach, na dużym biznesie”. - Mamy do czynienia z sytuacją, w której setki tysięcy ludzi mogą znaleźć się bez środków do życia i to jednorazowe świadczenie, które rząd wprowadza w ramach tej swojej propozycji, ono po prostu nie wystarczy. Istnieje bardzo poważne prawdopodobieństwo, że ta kryzysowa sytuacja się przeciągnie. Ludzie, którzy mówią o tym, że ta sytuacja, w której jesteśmy, się skończy, zniknie za tydzień, za półtora, moim zdaniem grzeszą naiwnością - ocenił.

- Musimy się przygotować na to, by przejść przez to w sposób solidarny. Lewica położyła konkretne propozycje na stole. Po pierwsze, wzorowane na rozwiązaniu duńskim zabezpieczenie płac. Nasza propozycja jest następująca: jeżeli firma jest w kłopotach, to państwo przejmuje nawet 75 proc. kosztów pensji - ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze utrzymanie poziomu zatrudnienia, po drugie utrzymanie wysokości płac. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której spadną dochody gospodarstw domowych, to wpadniemy w spiralę recesyjną i nawet kiedy pandemia ustąpi, będziemy mieli potężne problemy z tym, żeby wrócić na ścieżkę wzrostu. Bo ludzie nie będą mieli pieniędzy - tłumaczył.