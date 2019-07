Zandberg: Biedroń jest świadomy, że nie zostanie królem dżungli w ciągu najbliższych 24 godzin

Zandberg w RMF FM zauważył, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego "na lewo od PiS-u wszyscy są poobijani". - I to jest dobra informacja - zaznaczył. - Bo dzięki temu, że Robert Biedroń jest poobijany, jest świadomy, że nie zostanie królem dżungli w ciągu najbliższych 24 godzin. Dzięki temu, że Razem też dostało po plecach, dzięki temu, że SLD jest świadome, że dla nich jakimś takim szklanym sufitem jest 5 procent, którego sami nie przekroczą, ta sytuacja jest o tyle dobra, że daje szansę na to, że nikomu nie uderzy sodówka do głowy - tłumaczył.

