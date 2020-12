Miliony na infrastrukturę, nowości i zachęcanie młodych

Jednym z kluczowych elementów programu jest Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020", którego operatorem jest Instytut Książki. Cel tego priorytetu to przede wszystkim przekształcenie – nierzadko zaniedbanych – obiektów w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz w ośrodki życia społecznego, a także budowa nowoczesnych obiektów, które są w stanie przyciągnąć nowych użytkowników.

Dzięki priorytetowi można było uzyskać dofinansowanie w kwocie aż do 2 mln zł na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę bibliotek wraz z wyposażeniem.

Działania te pozwoliły na dostosowanie bibliotek do dynamicznie zmieniających się potrzeb i standardów, a także m.in. do podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców czy wzmacniania partnerstwa na rzecz czytelnictwa. Dofinansowanie było przyznawane bibliotekom publicznym z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców. Szczególnym wsparciem objęte były m.in. zabytkowe obiekty biblioteczne oraz placówki znajdujące się w nieodpowiednim stanie technicznym.