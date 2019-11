Ambasador Chin w Polsce w sytuacji w Hongkongu

Za zaognianiem i eskalacją sytuacji w Hongkongu stoją obce siły. Amerykańscy i niektórzy zachodni politycy wielokrotnie powtarzają mylące stwierdzenia, nie szczędzą sił, by popierać i podsycać arogancję wandali. Jednak cokolwiek by robili, jakichkolwiek chwytów by użyli, to nie są w stanie podważyć faktu, że Hongkong jest nieodłączną częścią Chin. Mówi o tym art. 1 objaśniający podstawowe założenia ustawy zasadniczej Hongkongu, a mocniej świadczą o tym więzy krwi łączące cały naród chiński. Doktryna „jeden kraj, dwa systemy" może być rozpatrywana jedynie w całości, tylko dzięki utrzymaniu „jednego kraju" można realizować przesłanki i podstawy potrzebne „dwóm systemom".

Dalsza integracja

Można powiedzieć, że dzisiejszy Hongkong stoi na rozstaju dróg. Niedawno przewodniczący Xi Jinping przedstawił stanowisko dotyczące obecnej sytuacji w Hongkongu. Podkreślił w nim, że najpilniejszym zadaniem Hongkongu jest powstrzymanie przemocy i chaosu oraz przywrócenie ładu społecznego. Wyraził również dalsze poparcie dla szefowej rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w zgodnym z prawem administrowaniu miastem, jak również dla egzekwującej prawo policji oraz sądów, które zgodnie z literą prawa wymierzają kary brutalnym przestępcom. Przewodniczący wskazał, że stanowczość rządu chińskiego co do ochrony suwerenności, bezpieczeństwa i interesów płynących z rozwoju, co do realizacji założeń doktryny „jeden kraj dwa systemy" oraz co do sprzeciwu wobec jakichkolwiek zewnętrznych sił ingerujących w wewnętrzne sprawy Hongkongu, pozostaje niezmienna. Wskazuje to kierunek oraz stanowi podstawę rozwiązania kryzysu w mieście.