Przywódcy europejscy: Działamy razem, by pomóc światu

W gronie liderów państw G20 tworzymy zobowiązanie do opracowania masowej i skoordynowanej odpowiedzi na wirusa – piszą europejscy przywódcy Giuseppe Conte, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel, Erna Solberg, Ursula von der Leyen.

"Szczęście sprzyja przygotowanym" – powtarzał jak mantrę Louis Pasteur, jeden z największych naukowców w dziejach świata i genialny umysł, któremu zawdzięczamy szczepionki i przełomowe odkrycia, które w ciągu ostatnich trzech stuleci pozwoliły uratować miliony istnień ludzkich. Poniżej dalsza część artykułu

Tak jak wówczas, świat mierzy się dziś z wirusem, który rozlewa się na wszystkie kraje i kontynenty, wdziera do naszych domów i do naszych serc. Ten wirus wywołał spustoszenie i ból we wszystkich zakątkach świata, izolując nas od ludzi, których kochamy, odbierając nam radość wykonywania rzeczy, które zwykle robimy, i odcinając nas od miejsc, w których chcielibyśmy być.

To poświęcenie oraz heroiczne wysiłki pracowników służby zdrowia na całym świecie pomogły nam spowolnić trend zachorowań w wielu częściach świata. Niektóre kraje ostrożnie luzują restrykcje, inne pozostają w izolacji i borykają się na co dzień z rygorystycznym ograniczeniem życia gospodarczego i społecznego. Skutki kryzysu mogą być szczególnie dramatyczne w Afryce i na całej półkuli południowej.

Skoordynowana odpowiedź Nikt z nas tak naprawdę nie wie ani nie potrafi zaplanować z dużą pewnością tego, co rzeczywiście przyniesie ta pandemia.

To oznacza, że wszyscy mamy w tym udział. Nikt z nas nie jest odporny na pandemię i nikt nie zdoła pokonać wirusa w pojedynkę. W istocie nikt z nas tak naprawdę nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni – każda wioska, miasto, region i kraj na świecie. W świecie opartym na wzajemnych powiązaniach globalny system ochrony zdrowia jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Będziemy musieli chronić siebie nawzajem, aby chronić siebie samych.

Stajemy przed jedynym w swoim rodzaju globalnym wyzwaniem i musimy zrobić wszystko, aby mu sprostać. To oznacza połączenie we wspólnym wysiłku największych – i najlepiej przygotowanych – umysłów świata w celu znalezienia szczepionek, sposobów leczenia i terapii, których potrzebujemy, aby świat powrócił do zdrowia, wzmacniając jednocześnie systemy ochrony zdrowia, dzięki którym staną się one dostępne dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na Afrykę.

W gronie liderów państw G20 tworzymy zobowiązanie do opracowania masowej i skoordynowanej odpowiedzi na wirusa. Popieramy w tym względzie wspólny apel Światowej Organizacji Zdrowia i innych światowych organizacji. Z tego powodu uruchomiliśmy niedawno globalną platformę współpracy o nazwie „Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator" w celu przyspieszenia i powiększenia skali prac badawczo-rozwojowych nad szczepionką i innymi ratującymi życie metodami leczenia i diagnostyki, dostępu do nich oraz ich sprawiedliwej dystrybucji. W ten sposób stworzyliśmy fundament prawdziwego, międzynarodowego przymierza na rzecz walki z Covid-19.

Jesteśmy zdecydowani współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze zaangażowanie we współpracę międzynarodową. Jesteśmy gotowi poprowadzić i wspierać tę globalną inicjatywę.

Szczepionka, wspólne dobro Nasz cel jest prosty: w dniu 4 maja podczas internetowej konferencji chcemy zebrać na początek 7,5 mld euro (8 mld dol.) na pokrycie niedoboru środków finansowych na świecie – to ocena Światowej Rady Monitorowania Gotowości Kryzysowej (GPMB) i innych organizacji.

Każdy z nas zadeklaruje swój własny wkład i mamy nadzieję, że dołączą do nas partnerzy z całego świata. Środki, które zbierzemy, dadzą początek bezprecedensowej globalnej współpracy naukowców, prawodawców, przemysłu, rządów, organizacji międzynarodowych, fundacji i pracowników ochrony zdrowia. Popieramy Światową Organizację Zdrowia i z wielką radością łączymy siły z doświadczonymi organizacjami, takimi jak fundacja Billa i Melindy Gatesów, Wellcome Trust.

Każde euro i każdy dolar, jakie zbierzemy wspólnie, zostaną wydane za pośrednictwem uznanych światowych organizacji działających w dziedzinie służby zdrowia, takich jak CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance oraz Global Fund i Unitaid, na jak najszybsze opracowanie środków diagnostycznych, metod leczenia i szczepionek dla jak największej liczby ludzi, które pomogą światu przezwyciężyć pandemię. Jeśli uda nam się opracować szczepionkę, która będzie wytwarzana przez świat dla całego świata, to będzie to wyjątkowe dobro publiczne XXI wieku. Razem z naszymi partnerami postaramy się, by szczepionka taka była dostępna i osiągalna dla wszystkich.

Kluczowy moment Taki jest obowiązek naszego pokolenia i wiemy, że potrafimy go wypełnić. Technologie medyczne o wysokiej jakości i niskiej cenie to nie sen. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach mieliśmy wiele przykładów partnerstw publiczno-prywatnych, które produkowały ratujące życie szczepionki dostępne dla najuboższych ludzi na Ziemi.

Wiemy, że ten wyścig potrwa długo. Dziś ruszamy sprintem do pierwszego celu, ale będziemy gotowi na maraton. Naszym bieżącym zamierzeniem jest zaspokojenie początkowych potrzeb: produkcja i dostawa leków na skalę światową będzie wymagać zasobów daleko wykraczających poza ten cel.

Razem musimy zadbać o to, by stale mobilizować te zasoby oraz by osiągać postęp w zapewnieniu powszechnego dostępu do szczepionki, leczenia i testów.

Jesteśmy w kluczowym momencie dla społeczności światowej. Gromadząc się dziś wokół nauki w duchu solidarności, rzucamy ziarna, które wydadzą jutro plon w postaci większej jedności. Kierując się celami zrównoważonego rozwoju, możemy zdefiniować na nowo siłę społeczności, społeczeństwa i globalnej współpracy oraz zadbać o to, by nikt nie pozostał bez pomocy.

To jest bitwa świata przeciwko Covid-19. I razem tę bitwę wygramy.

Giuseppe Conte, premier rządu Republiki Włoskiej;

Emmanuel Macron, prezydent Republiki Francuskiej;

Angela Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec;

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej;

Erna Solberg, premier Królestwa Norwegii;

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.