Nadciąga burza w nauce

Projekt ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, przygotowywany w MNiSW, zapowiada powołanie w Polsce trzeciej po PAU i PAN akademii nauk, w tym drugiej o charakterze państwowym. Projekt, który pojawił się w ostatnich dniach w domenie publicznej, tworzy grupa doradców ministra edukacji Przemysława Czarnka, bez konsultacji z istniejącymi organizacjami polskiego środowiska naukowego. Taki tryb działania musi budzić w środowisku naukowym głęboki niepokój i podejrzenia co do intencji ustawodawcy.

Zadania nowej instytucji, Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej (MAK) zdefiniowane są ogólnie jako realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, co nie jest chyba sformułowaniem zręcznym (międzynarodowa instytucja realizująca narodowy program). Zadania te pokrywają się częściowo z zadaniami Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (granty, stypendia, nagrody), częściowo z zadaniami PAN, ale częściowo są to zadania nowe.

Projekt MAK ocenić należy jako hybrydę korporacji uczonych i agencji rządowej, realizującej politykę władz w kraju i jej promocję za granicą. Nowa instytucja ma być pod znacznie ściślejszą kontrolą polityków niż PAN, co wynika z przewidzianych dla niej zadań. Pytanie, czy taka hybryda ma szanse stać się „ośrodkiem o znaczącym prestiżu naukowym", co deklaruje preambuła projektu.

Z uwagi na tryb przygotowywania ustawy i treść jej projektu, obaw środowiska naukowego co do intencji ustawodawcy nie rozwieją deklaracje ministra Czarnka. Jeśli tą intencją jest stworzenie instytucji realizującej politykę naukową i kulturalną rządu, jej promocję za granicą oraz wsparcie środowisk bliskich politycznie władzy, to bez szkody dla tak rozumianych zadań można wykreślić z projektu pkt. 3 art. 2, zawierający zadania realizowane przez PAN, w tym przez instytuty PAN, które sami autorzy ustawy traktują jako drugoplanowe („do innych zadań Akademii należy..."). Jeśli taka autokorekta nie nastąpi, dowiedzie to, że celem projektu jest rewolucja w nauce polskiej, polegająca na całkowitej wymianie elit naukowych.