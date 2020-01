Łukasz Gadzała: Nie stać nas na spory o historię

Stany Zjednoczone jako klasyczne mocarstwo zamorskie nie mogą dopuścić do połączenia potencjału całego wielkiego obszaru obejmującego Europę i dużą część Azji, jednak coraz więcej czasu i zasobów muszą angażować w powstrzymywanie potęgi Chin. Odwraca to ich uwagę od Europy i proces ten będzie w kolejnych latach postępował. Polska zaś – mimo że wizja Putina wcale nie musiałaby mieć dla nas negatywnych skutków – nadal obawia się konsekwencji swego położenia między Niemcami a Rosją i od lat gra na podtrzymanie stanu wrogości między Europą Zachodnią a Moskwą. Jednocześnie jednak nie robi nic, aby coraz mocniej zakorzeniać się w strukturach zachodnich.

Dlatego przy sprzyjających sygnałach z Zachodu i relatywnie mniejszym zainteresowaniu regionem przez USA Putin wrócił do swojej wizji. Skoro jednak nie jesteśmy skłonni współpracować, rosyjski prezydent postanowił uderzyć w najsłabszy punkt całej układanki – w Polskę. Zadanie ma o tyle łatwiejsze, że od czterech lat Warszawa systematycznie odsuwa się od Zachodu i niszczy demokratyczny dorobek wypracowany po 1989 roku. Nasze zachowanie przeszkadza nie tylko Rosji, ale z innych względów także Brukseli, gdzie konsekwentnie odmawiamy choćby minimalnego zrozumienia dla interesów naszych unijnych partnerów. Tym samym Polska staje się niestety coraz mniej potrzebnym elementem porządku europejskiego, nic nie wnosi bowiem do budowy wspólnego europejskiego domu. Władze w Moskwie są tego świadome i bardzo łatwo to rozgrywają.

Pułapka przeszłości

Odpowiedzią na zaczepki Putina nie powinno być święte oburzenie i kolejne próby tłumaczenia historii II wojny światowej. Prezydent Rosji dokładnie takiej reakcji oczekuje i jest z niej bardzo zadowolony. Musimy pamiętać, że w każdej wojnie o historię – czy to z Rosją, czy z jakimkolwiek innym mocarstwem – jesteśmy skazani na porażkę. Nie tylko dlatego, że w polityce międzynarodowej racja niewiele waży, jeżeli nie posiada się realnych możliwości przekonania do niej innych państw. Chodzi też o to, że dla własnego dobra Polska, jako średniej wielkości państwo położone na newralgicznym styku Wschodu i Zachodu, nie może sobie pozwolić na to, aby jej polityka zagraniczna zamieniła się w politykę historyczną. Zamiast poświęcać czas na kwestie, które naprawdę są istotne dla naszej przyszłości, dajemy się wciągać w spory na tematy dawno minione i niemające najmniejszego znaczenia dla pozycji naszego państwa w Europie.