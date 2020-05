Drzwi percepcji XXI wieku

Najwspanialsze książki to te, które stawiają przed odbiorcą wyzwanie, by odkrywać swą osobistą cząstkę boskości. Może to dlatego zespół The Doors odważył się „wejść” w muzykę, może jego twórcy byli po prostu zainspirowani książką wybitną, wskazującą drzwi do nowych dróg? Przypuszczenia są tu bezcelowe, bo tak właśnie było. Znana na całym świecie grupa w widoczny sposób nawiązuje nie tylko nazwą, lecz nawet stylem muzycznym do przesłania z książki Aldousa Huxleya – „Drzwi percepcji”. Sam pisarz również czerpał z cywilizacyjnych doświadczeń naszych przodków, sięgnął po badania, po rytuały dawnych szamanów. Wykorzystał nawet halucynogenną meskalinę do opisania wielkiej wizji, aby odnaleźć osobiste wrota percepcji.

Oczywiście są też inni, którzy kreowali swój geniusz w mniej inwazyjny sposób, czyli po prostu szukali inspiracji. Zmierzam do tego, że po raz kolejny, mamy do czynienia z nowymi drzwiami do przenikliwego i profetycznego widzenia rzeczywistości. Książka prof. Dąbały jest realnym bodźcem do przekraczania własnych granic, pokazuje różnice między popularnym – i czasami rozbrajająco „wszystkowiedzącym” – myśleniem dziennikarskim, publicystycznym, wpływającym na świat, a tym wnikliwym i głębokim, trudnym dla większości ludzi. Jednak warto zdobyć się na ten wysiłek. I nie chodzi tu tylko o wartość merytoryczną – jest to przecież książka naukowa z wieloma pozytywnymi recenzjami na okładce. Sekret tkwi w jej kontekstach. Bo czym jest chociażby dobra powieść, jeśli nie wędrówką bohatera, który krąży w kręgu zwyczajności, nagle schodzi do głębin, odnajduje wskazówkę, po czym powraca w swoim oświeceniu i naucza innych. To klasyczny los herosów. Zauważył to Joseph Campbell, tworząc monomit – schemat niezliczonych mitów, opowieści, przekazów i książek.