Kleiber: Moja wymarzona Unia

Do spraw, w których należy dążyć do szybkiego uzyskania zgody i poparcia wszystkich państw członkowskich, zaliczyć można z pewnością następujące:

– Nadanie priorytetu działaniom unijnym skutecznie odpowiadającym na dominujące dzisiaj obawy obywateli, takie jak troska o zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo, zdolność do skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami globalnej konkurencji gospodarczej, zbyt szybko postępująca otwartość kulturowa czy zagrożenia dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa socjalnego. Niewiara w skuteczność działań Unii w tych sprawach powoduje wzrost nastrojów wrogich europejskiej wspólnotowości i chęć powrotu do życia w ramach państw narodowych w przekonaniu, że to właśnie one potrafią lepiej dbać o interesy i bezpieczeństwo obywateli;