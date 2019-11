Ołeksij Honczarenko: Nowe międzymorze

Kraje Europy Wschodniej powinny uznać, że w istniejącym systemie geopolitycznym znajdują się na europejskiej granicy. W tej sytuacji nie ma miejsca na wahania. Jeżeli pragniemy przetrwać, powinniśmy być silniejsi. Aby zmienić sytuację na naszą korzyść, musimy przyjąć nową strategię bezpieczeństwa, którą przemyślimy w dwóch kierunkach: integracji w kierunku wektora bałtycko-czarnomorskiego oraz wzmocnienia naszych własnych zdolności obronnych poprzez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Unia bałtycko-czarnomorska powstała już symbolicznie w czerwcu tego roku podczas niesławnego głosowania za powrotem rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Właśnie Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Gruzja, które wówczas się temu powrotowi sprzeciwiły, powinny zostać pierwszymi członkami sojuszu i głównymi inicjatorami integracji Bałtyku i Morza Czarnego, a w przyszłości działać w kierunku przyciągnięcia do niego Białorusi.

Warto zrozumieć, że integracja bałtycko-czarnomorska w przyszłości daje naszym krajom kontrolę nad strategicznym korytarzem między dwoma morzami i dostęp do tych mórz. W przypadku Gruzji można do tego dodać również dostęp do Kaukazu i Bliskiego Wschodu. W kontekście zaciętej walki o North Stream 2 i o ukraiński system transportowania gazu chińska inicjatywa przywrócenia jedwabnego szlaku daje nieocenione możliwości. Ale korytarz bałtycko-czarnomorski musi zostać nie tylko płaszczyzną generacji wspólnych korzyści ekonomicznych, ale także płaszczyzną generującą nowy polityczny sens. Taka unia stwarza nowe wyzwania i daje możliwość, by na nie odpowiadać. Na tym polega prawdziwa idea europejskości. Europa to poszukiwanie czegoś nowego. Naszą misją jest udzielanie nowych odpowiedzi na pytanie, czym Europa może być dzisiaj.