Trzy filary koalicji

Trzeba zauważyć, że znaczna część środowisk lewicowych i liberalnych także nie chce, aby najbliższe wybory ograniczyły się do plebiscytu w sprawie traktowania przez PiS konstytucji. Chcą one także walczyć o swoją wizję stosunków między państwem i Kościołem, realizację postulatów środowisk LGTB i – szerzej – głęboką cywilizacyjną przemianę społeczeństwa.

Wiadomo jednak, że jest to niemożliwe. Tylko część wyborców problematykę państwa prawnego i praworządności uważa za najważniejszą. Polacy, biorąc udział w wyborach, kierują się także innymi motywacjami: własnym świaKoalitopoglądem, wizją polskości, oczekiwaniami na korzyści materialne. Wielką rolę odgrywają też czynniki emocjonalne. Bardzo wielu wyborców głosuje na ugrupowanie, które odwołuje się do świata wartości, który jest im bliski.

Byłby to krok logiczny i uprawniony, gdyby dla głosujących zdecydowanie najważniejszą sprawą w tych wyborach było łamanie i naginanie konstytucji przez rządzących. Wówczas można by liczyć na przekształcenie wyborów w plebiscyt dotyczący traktowania przez rządzących konstytucji, prawa i niezawisłości sędziowskiej. W tych kwestiach prawdziwa opozycja (nie zaliczam do niej ugrupowania Kukiza) ma rzeczywiście wspólny pogląd i mogłaby mówić jednym głosem.

Lewica pod własnym sztandarem

Najpoważniejszym argumentem przeciwko szerokiej koalicji opozycji, obejmującej partie i środowiska lewicy, jest to, że uczyniły one swym znakiem firmowym dążenie do przeprowadzenia w Polsce rewolucji kulturowo-obyczajowej. Traktują Kościół, cały Kościół, jako przeciwnika, po prostu jako część obecnego obozu władzy. Coraz częściej ostrze ataku kierowane jest także przeciwko religii jako takiej i dziedzictwu chrześcijańskiemu w polskiej kulturze.

Ludzie o takich poglądach stanowią w naszym kraju wyraźną mniejszość. chociaż w ostatnich latach zdecydowanie ich przybyło, nie bez związku z błędami popełnionymi przez nasz Kościół.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem ich wizji Polski. Nie dziwię się jednak, że próbują ją przybliżyć. Do głowy by mi nie przyszło kwestionowanie ich prawa do głoszenia własnych poglądów, ale za zupełne nieporozumienie uważam nadzieję, że można zbudować skuteczną koalicję obejmującą spektrum od konserwatystów do radykalnych lewicowców. Większość Polaków w podejściu do tradycji i kwestii obyczajowych ma poglądy konserwatywne, co wcale nie oznacza, że skrajne.

Nieodpowiedzialnością ze strony opozycji byłoby oddanie walkowerem walki o ich głosy PiS-owi czy przyjęcie założenia, że zjednoczona opozycja może liczyć na te głosy, mając „na pokładzie" radykalnych przeciwników konserwatywnych wartości.

Dlatego uważam, że taka lewica, która religię uważa za przesąd, w Kościele widzi przede wszystkim zło i pragnie wielkiej przemiany obyczajowej polskiego społeczeństwa usankcjonowanej prawem, powinna pójść do wyborów pod własnym sztandarem. Dla wyborców sytuacja stanie się wówczas klarowna.