Zamrożeni lub uduszeni w tirze

25-letni kierowca pochodzący z Irlandii Północnej został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Brytyjska policja podjęła jednak szerokie śledztwo, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za przemyt nielegalnych imigrantów w tak strasznych warunkach. W ciężarówce temperatura spadała nawet do -25 stopni. Ofiary najprawdopodobniej zmarły jednak z powodu uduszenia.

– To jest prawdziwie wstrząsająca tragedia. Regularnie otrzymuję doniesienia w sprawie ustalenia winnych. Najważniejsze, co możemy teraz zrobić, to postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy dopuścili się tego okrutnego czynu – powiedział premier Boris Johnson.