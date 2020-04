Rosja: Kwarantanna w przepełnionej celi

By trafić na kilka miesięcy do rosyjskiego aresztu śledczego, a stamtąd na kilka lat do więzienia, wystarczy np. ukraść w sklepie coś, co jest warte więcej niż 2500 rubli (równowartość 140 zł), albo dwukrotnie dokonać kradzieży jakiegoś drobiazgu wartego mniej niż 2500 rubli. Rosyjscy obrońcy praw człowieka od lat alarmują o przepełnionych aresztach, panującej tam przemocy i fatalnych warunkach sanitarnych. Aresztowani często nawet przez kilka lat muszą czekać na wyrok sądu. Wcześniej z podobną prośbą do przewodniczącego Sądu Najwyższego zwracał się Gieorgij Wołkow, szef moskiewskiego biura Społecznej Komisji Obserwacyjnej (ONK) zajmującej się obroną praw rosyjskich więźniów. Proponował stosować areszt domowy wobec większości aresztantów, pozostawiając za kratami jedynie niebezpiecznych przestępców.