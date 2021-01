Hakerzy coraz częściej zarabiają na pandemii

Obecnie 60 proc. osób boi się, że ich dane wpadną w niepowołane ręce – przechwycenia ich przez oszusta obawia się co trzeci badany, a ataków hakerów – co czwarty. Połowa osób uważa, że oszuści nasilili aktywność.

Co piąta osoba przyznała, że otrzymała podejrzany SMS, telefon lub e-mail. Na początku pandemii – co ósma. Podczas drugiej fali nasiliły się próby oszustwa poprzez instalację szkodliwego oprogramowania lub wyłudzenia danych. Wysyłane przez oszustów wiadomości najczęściej zachęcały do pobrania załącznika czy aplikacji. Co piątą osobę proszono, by przekazała dane lub wykonała przelew internetowy.