USA: Policjant pomylił broń z paralizatorem. Czarnoskóry 20-latek nie żyje

W ocenie szefa policji doszło do przypadkowego użycia broni, które w konsekwencji doprowadziło do śmierci 20-latka.

Materiał filmowy przedstawiony na poniedziałkowej konferencji przedstawiał szamotaninę pomiędzy Wrightem a funkcjonariuszem. Mężczyzna następnie wrócił do samochodu i słychać było, jak funkcjonariuszka krzyczy "taser, taser, taser"/ Następnie wystrzelił pojedynczy pocisk w stronę Wrighta ze swojego pistoletu - powiedział szef policji w Brooklyn Center Tim Gannon.

Zdarzenie z Brooklyn Center w Minnesocie wywołało zamieszki, które trwały na ulicach miastach do wczesnych godzin porannych w poniedziałek.

Matka Wrighta, Katie Wright, powiedziała dziennikarzom, że otrzymała telefon od syna w niedzielę po południu. Przekazał jej, że policja zatrzymała go za posiadanie odświeżaczy powietrza wiszącego z jego lusterka wstecznego, co jest nielegalne w Minnesocie. Mogła usłyszeć, jak policjant mówi do syna, aby wysiadł z samochodu.

Burmistrz Brooklyn Park Mike Elliott powiedział, że funkcjonariusz, który został skierowany na urlop, powinien zostać zwolniony.

- Moje stanowisko jest takie, że nie możemy sobie pozwolić na popełnianie błędów, które prowadzą do utraty życia innych ludzi - powiedział.