Nigeria: Ze szkoły uprowadzono co najmniej 30 uczniów

The Federal College of Forestry Mechanization, szkoła, w której doszło do porwania, znajduje się na obrzeżach miasta Kaduna. Lokalny komisarz ds. bezpieczeństwa Samuel Aruwan potwierdził, że doszło do zdarzenia. Nie poinformował jednak, ilu dokładnie uczniów uprowadzono. Sani Danjuma, jedna z uczennic, powiedziała, że ??wszyscy uprowadzeni także są uczniami. Władze kraju nie są jednak w stanie tego potwierdzić.

Jeden z okolicznych mieszkańców poinformował służby, że około godziny 23:30 słyszał strzały. - Nie panikowaliśmy, myśląc, że to normalne ćwiczenia wojskowe prowadzone w Nigeryjskiej Akademii Obrony - powiedział. - Wyszliśmy na modlitwę o świcie o 5:20 rano i widzieliśmy uczniów, nauczycieli i pracowników ochrony na terenie całej szkoły. Powiedzieli nam, że zaatakowano szkołę i uprowadzono niektórych uczniów - dodał.