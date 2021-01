Bomby w Waszyngtonie. FBI oferuje nagrodę za informacje

Organy ścigania otrzymały doniesienia o dwóch podejrzanych urządzeniach, po jednym w siedzibie Republikańskiego Komitetu Narodowego i Demokratycznego Komitetu Narodowego.

FBI do zamieszczonego oświadczenia załączyło zdjęcie podejrzanego mężczyzny, który miał zasłoniętą twarz. W rękach niósł podejrzany przedmiot.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO