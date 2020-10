Grecja. Bez litości dla Złotego Świtu

Na ławie oskarżonych zasiadło niemal całe kierownictwo ugrupowania Złoty Świt z jej przewodniczącym, 63 -letnim Nikosem Michaloliakosem na czele. Otrzymał on wyrok 13 lat więzienia , tak jak i pięciu byłych posłów do greckiego parlamentu. Jednym z nich jest Ioannis Lagos, deputowany Parlamentu Europejskiego. Kolejny członek kierownictwa partii został skazany na 10 lat więzienia. To kara za kierowanie organizacją przestępczą.

