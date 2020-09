Były szef Elite Models oskarżony o gwałt na nieletniej

Do służb zgłosiły się trzy byłe modelki, które oskarżają Marie o gwałt. Miało do tego dojść, gdy były nastolatkami lub młodymi kobietami.

Amerykańska modelka Carre Sutton oskarża Marie o "niezliczone" gwałty w 1986 roku, kiedy miała 17 lat, Amerykanka Jill Dodd o gwałt w 1980 roku, kiedy miała 19 lat, a Szwedka Ebba Karlsson twierdzi, że została zgwałcona w 1990 roku, kiedy miała 20 czy 21 lat.

Dokument Brinkworth wywołał poruszenie, gdy został wyemitowany w Wielkiej Brytanii w 1999 roku. Materiał doprowadził do zawieszenia Marie, ale został on później przywrócony do pracy. Agencja ścigała BBC i innych nadawców programu za zniesławienie.

W 2012 r. Marie opuścił Elite Models, największą na świecie agencję modelek, a dziś jest szefem paryskiej agencji Oui Management.