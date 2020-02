Londyn: Seria ataków z użyciem noża, ofiary walczą o życie

Pierwszy z ataków miał miejsce w Barking we wschodnim Londynie ok. godz. 17.20 czasu polskiego.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Ofiara - mężczyzna - w krytycznym stanie trafił do szpitala.

Po ok. 40 minutach policja otrzymała informację o ataku nożownika w Hackney na północnym-wschodzie miasta. Ofiara w stanie zagrażającym życiu znajduje się w szpitalu, sprawca nie został dotąd zidentyfikowany.

Do kolejnego aktu przemocy z użyciem noża doszło w stolicy Wielkiej Brytanii po 45 minutach. W Hainault we wschodniej części Londynu doszło do bójki dwóch mężczyzn. Jeden z uczestników sięgnął po nóż, powodując u ofiary rany kłute i cięte. Ranny w stanie zagrażającym życiu znajduje się w szpitalu, sprawca został aresztowany.

Z danych brytyjskiego resortu sprawiedliwości wynika, że w okresie roku od września 2018 r. w Anglii i Walii za posiadanie noża upomniano lub skazano rekordową liczbę ponad 14 tys. osób, najwięcej od 2007 r., odkąd prowadzone są statystyki.

Z kolei w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. w Wielkiej Brytanii liczba przestępstw z użyciem noża lub ostrego narzędzia wyniosła ponad 44 tys., co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku.