USA: Zaatakowała nożem, bo myślała, że ofiara nosi futro

35-letnia Meredith Lowell trafiła do aresztu. Kaucję ustalono na 1 milion dolarów.

Do ataku doszło w środę po południu w kościele prezbiteriańskim w Cleveland Heights. Ofiara przyszła do świątyni z dziećmi, którymi się opiekowała, na próbę dziecięcego chóru. Została przez Lowell trafiona nożem dwukrotnie w ramię i raz w brzuch. Do ataku posłużył zwykły kuchenny nóż - wynika z raportu policji.