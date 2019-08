Policja szuka rowerzysty, który śmiertelnie potrącił staruszkę

Wypadek miał miejsce w czwartek 22 sierpnia. - W miniony czwartek o 12.10 na oznakowanym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Matejki w Toruniu doszło do potrącenia prawidłowo przechodzącej przez jezdnię 86-letniej kobiety przez rowerzystę. Kierujący rowerem jechał po przejściu dla pieszych, a na kierownicy roweru przewoził innego mężczyznę. W wyniku zderzenia z rowerem 86-latka trafiła do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy następnego dnia zmarła. Sprawca potrącenia wraz z pasażerem odjechali z miejsca zdarzenia - powiedziała komisarz Marta Nawrocka z policji w Toruniu.

Rowerzyście, który spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym grozi do ośmiu lat więzienia. W związku z tym, że zbiegł on miejsca zdarzenia, kara może być zwiększona do lat 12.

Śledczy dotarli do nagrań z kamer monitoringu, które zarejestrowały całe zdarzenie. Osoby, które rozpoznają mężczyzn widocznych na opublikowanych przez policję zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zostały poproszone o pilny kontakt z policjantami - osobiście: w Komisariacie Policji Toruń – Śródmieście, ul. PCK 2 lub telefonicznie pod numerem: (56) 641 24 52, (56) 641 24 30 lub 112.