Zabójca z Christchurch wysłał list z więzienia. "To błąd"

Odręcznie napisany list trafił do internetu. Mężczyzna pisze w nim o swoich poglądach. Dodaje również, że nie może się zagłębiać w swoich opiniach, ponieważ strażnicy mogą zatrzymać jego list.

- To nie powinno się wydarzyć - powiedziała premier Ardern. - To przestępca, który ma bardzo konkretny cel. Chce dzielić się swoją propagandą, więc powinniśmy być na to przygotowani - dodała.

- Myślę, że każdy obywatel oczekuje, by ten człowiek nie mógł pisać zza krat - powiedziała szefowa rządu.

Tarrant odpowiedział na list, który otrzymał od osoby o imieniu Alan, prawdopodobnie pismo przyszło z Rosji.

Władze przyznają, że strażnicy powinni zatrzymać ten list. Zapewniono, że nie będzie miał on możliwości prowadzenia dalszej korespondencji.

28-latek usłyszał 51 zarzutów o morderstwo oraz 40 zarzutów usiłowania morderstwa. Oskarżono go również o terroryzm. Nie przyznaje się do winny. Do zdarzenia doszło 15 marca w dwóch meczetach w Christchurch.