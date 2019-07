Brazylia: Neymar oskarżony o gwałt. Policja zamyka dochodzenie

Piłkarz PSG i reprezentacji Brazylii stanowczo zaprzeczał, by miał zgwałcić kobietę w jednym z hoteli w Paryżu. Oskarżenia pod jego adresem zdominował nagłówki gazet w kraju. Temat ten przyćmił przygotowania reprezentacji do Copa America.

Gospodarze - Brazylijczycy wygrali turniej bez Neymara, który doznał kontuzji w meczu towarzyskim.

Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu. Rzekoma ofiara, obywatelka Brazylii, przyleciała do stolicy Francji na zaproszenie piłkarza. Poznali się przez internet, Neymar opłacił jej bilety lotnicze, spotkali się w hotelu Sofitel Paris Arc de Triomphe. To tam gwiazdor PSG miał się dopuścić gwałtu.

Po powrocie do kraju kobieta poszła na policję. W akcie oskarżenia, do którego dotarły brazylijskie media, można przeczytać, że Neymar przyszedł do jej pokoju „prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, a po chwili rozmowy i wymiany czułości stał się agresywny i przemocą zmusił ją do odbycia stosunku".