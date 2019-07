Plus Bank Solorza pokrzywdzony kredytem. CBA zatrzymało 8 podejrzanych materiały prasowe

Wyrządzenie szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku w związku z udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego w Opolu - CBA zatrzymało dziś ośmiu podejrzanych. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że chodzi o Plus Bank Zygmunta Solorza. To obecny zarząd banku złożył zawiadomienie do prokuratury - ustaliliśmy.