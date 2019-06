Fałszowane mięso z Polski dla biednych we Francji

Ponad 780 ton sfałszowanych siekanych kotletów o wartości 5,2 mln euro, trafiło z Polski do ubogich Francuzów za pośrednictwem organizacji charytatywnych - informuje francuska telewizja RTL.

Od lipca 2018 roku za pośrednictwem takich organizacji charytatywnych jak francuski Czerwony Krzyż, Restos du Coeur, Secours Populaire czy Federacji Banków Żywnościowych, do najuboższych Francuzów trafiło 780 ton sfałszowanych kotletów z mielonego mięsa.

Pochodziły z Polski, a importowała je francuska firma.

Jak podaje RTL, pracownicy organizacji charytatywnych dystrybuujących dostarczoną żywność sygnalizowali, że "kotlety" mają dziwny kolor i zapach, a także strukturę mięsa.

Dystrybucje przerwano, a "mięso" oddano do badania. Okazało się, że rozdawane biednym kotlety zamiast mięsa zawierały głównie tłuszcz, skórę, soję i skrobię.

Zamawiająca kotlety francuska firma zdecydowała się na sprowadzanie ich z Polski, aby obniżyć koszty produkcji i zwiększyć marżę. Zanim fałszerstwo wyszło na jaw, rozdano 7 milionów siekanych kotletów o wartości 5,2 mln euro.

Badania wykazały, że choć składniki "kotletów" były bardzo niskiej jakości, to nie są szkodliwe dla zdrowia. Proceder został jednak uznany za przestępstwo fałszowania żywności, co grozi karą 2 lat więzienia i grzywną nawet do 1,5 mln euro.

Agnes Pannier-Runacher, sekretarz stanu przy ministrze gospodarki i finansów zapowiedziała, że sprawa trafi do sądu.