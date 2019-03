Kanada: Ksiądz zaatakowany podczas mszy

Msza transmitowana była przez niewielką katolicka telewizję cyfrową. Podczas ataku w kościele było około 60 osób.

Kamery uwieczniły, jak do stojącego za ołtarzem księdza szybko podchodzi młody mężczyzna w bejsbolowej czapce i zadaje duchownemu kilka ciosów nożem.

26-latka szybko zatrzymały kościelne służby porządkowe.

77-letni ojciec Claude Grou otrzymał ciosy w klatkę piersiową. Został odwieziony do szpitala, jego życie nie jest zagrożone.

Napastnik został zatrzymany, jest znany policji. Nie są jeszcze znane jego motywy.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i oburzenie atakiem wyraził premier Kanady Justin Trudeau.

What a horrible attack at Saint Joseph’s Oratory in Montreal this morning. Father Claude Grou, Canadians are thinking of you and wishing you a swift recovery.