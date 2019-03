Słowacja: Biznesmen oskarżony o zlecenie zabójstwa dziennikarza Jána Kuciaka

Ponad rok po morderstwie, które wstrząsnęło Słowacją, specjalna prokuratura postawiła zarzuty opisywanemu przez reportera śledczego przedsiębiorcy Marianowi Kočnerowi.

To ważny krok w śledztwie, bo dotychczas oskarżeni byli tylko podwykonawcy zbrodni. Na popołudniowej konferencji prasowej prokurator potwierdził, że Kočner usłyszał zarzuty. I dodał, że zostały one sformułowane nie na podstawie doniesień prasowych czy pod naciskiem opinii publicznej, ale "na podstawie obiektywnych dowodów".

Nie padła, jak podkreślają słowackie media, odpowiedź, czy na Kočnerze zakończy się śledztwo, czy tropy nie prowadzą jeszcze wyżej. Sprawa jest wyjątkowo drażliwa politycznie, a w sobotę na Słowacji są wybory prezydenckie. To pierwsza wiarygodna próba, jak Słowacy ocenią rządzącą partię Smer. Po zabójstwie Kuciaka na ulice wyszły dziesiątki tysięcy protestujących. Do dymisji podał się premier ze Smeru Robert Fico i jego bliski współpracownik szef MSW.

Chwilę przed konferencją informację o zarzutach postawionych biznesmenowi podał mi drogą mejlową dziennikarz portalu Aktuality.sk, w którym pracował zabity reporter śledczy. Pierwszy poinformował o tym, co przyznaje Aktuality.sk, podał inny portal słowacki Hospodárskich novin.

Poniżej dalsza część artykułu

Śledczy oskarżyli po raz pierwszy Kočnera 8 marca, dzisiaj oficjalnie usłyszał zarzuty. Kontrowersyjny przedsiębiorca, interesujący się i branżą medialną, siedzi w areszcie. Śledczy wnioskują, by przedłużyć okres zatrzymania do maksymalnego - siedem miesięcy.

Prokurator potwierdził ostatecznie, to co pisali już dziennikarze śledczy słowaccy i czescy, Ján Kuciak i jego narzeczona Martiną Kušnirová zginęli 21 lutego 2018 roku (Słowacy usłyszeli o zabójstwie dopiero 26 lutego rano).

Zabójcze strzały wynajęty morderca Tomáš Szabo, były policjant, oddał o godz. 20.21.

Dokładnie w rocznicę pisaliśmy, co wiadomo o zabójstwie, które zwróciło uwagę Europy na 5,4-milionowy kraj, wydawający się wcześniej prymusem regionu, krainą spokoju, wzrostu i stabilności? Więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale wciąż mało.

Nikt z rozmówców nie wierzył, by wśród oskarżonych był mózg zabójczej operacji, ale Peter Bardy, naczelny Aktuality.sk, mówił nam wtedy, że w ciągu paru miesięcy poznamy głównego zleceniodawcę i motyw. Znamy podwykonawców. Najwyżej w grupie aresztowanych podwykonawców jest Alena Zsuzsová, tłumaczka z włoskiego i współpracowniczka jednego z najbogatszych Słowaków Mariána Kočnera.

Za zabójstwo zapłacono 70 tys. euro, dokładniej 50 tys. w gotówce (zawinięte w serwetkę banknoty o wartości 500 euro), pozostałe 20 tys. to darowany dług właścicielowi pizzerii Zoltánowi Andruskó. To on przyjął zlecenia od Zsuzsovej. Wynika to z materiałów dochodzeniowych policji, do których dotarły Pavla Holcová i Eva Kubániová z organizacji reporterów śledczych OCCRP, ta pierwsza współpracowała z Kuciakiem.

Właściciel pizzerii wynajął byłego policjanta Tomáša Szabo, który – jak opisały dziennikarki – ze swoimi mięśniami i tatuażami wyglądał jak profesjonalny kiler z hollywoodzkiego filmu. On dobrał sobie wspólnika – kuzyna, byłego żołnierza Miroslava Marčeka. Zabójcy co najmniej siedem razy przyjeżdżali na rekonesans do wsi Velká Mača zamieszkanej głównie przez Węgrów (60 km od Bratysławy). W zakupionym rok wcześniej klockowatym domu mieszkał tam 27-letni dziennikarz z narzeczoną Martiną Kušnirovą, archeologiem. Planowali ślub. Martina zginęła pierwsza, jej śmierć „nie była w planach" – tłumaczył Andruskó, który wynajął morderców