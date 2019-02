Saudyjski książę mówił "powstrzymam Khashoggiego kulą"

Następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud miał w 2017 roku mówić swojemu doradcy, że "powstrzyma Jamala Khashoggiego kulą", jeśli ten nie wróci do Arabii Saudyjskiej i nie przestanie krytykować władz tego kraju.

Khashoggi został zamordowany w konsulacie saudyjskim w Stambule 2 października 2018 roku. Saudowie najpierw przekonywali, że dziennikarz opuścił konsulat żywy, potem przyznali, że zginął w trakcie szamotaniny do jakiej doszło w konsulacie. Z prowadzonego przez Turcję śledztwa wynika jednak, że zabójstwo Khashoggiego było zaplanowane. Istnieją poważne podejrzenia, że saudyjski następca tronu wiedział o nim, a być może nawet je zlecił - choć Rijad kategorycznie dementuje, jakoby którykolwiek z członków rodziny królewskiej miał coś wspólnego z tą sprawą.

Poniżej dalsza część artykułu

Teraz "The New York Times" dotarł do informacji amerykańskiego wywiadu, z których wynika, że Salman w 2017 roku miał w rozmowie z doradcą grozić Khashoggiemu śmiercią.

Zdaniem analityków wywiadu takie wypowiedzi wskazywały na to, że saudyjski następca tronu chce, aby dziennikarz, który był publicystą "Washington Post", został zamordowany.

Khashoggi był znany z krytycznego stosunku do saudyjskiego księcia.

Z ustaleń tureckiego śledztwa wynika, że Khashoggi został uduszony, a następnie poćwiartowany i wyniesiony z konsulatu w walizkach. Jego ciała do dziś nie znaleziono.