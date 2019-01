Wielka Brytania: Mężczyzna aresztowany za przewożenie w pociągu 40cm maczety

Policja aresztowała mężczyznę, który przewoził maczetę. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące dwóch przestępstw.

Brytyjska policja transportowa (BTP) broni swojego prawa do zatrzymywania pociągów i przeszukań, które zostało wcześniej potępione przez krytyków, twierdzących, że jest to niesprawiedliwe traktowanie.

BTP z Essex napisała na Twitterze: "To dlatego policja prowadzi kontrole stop-and-search. Ta 15-calowa maczeta została znaleziona na pokładzie pociągu w nocy między Colchester i Witham w Essex".

This is why #police use #stopandsearch



This 15" machete was found on a man onboard a train tonight between @greateranglia #colchester & #witham in #Essex



Our officers boarded the train, detained the man for a search and found this.



Taser was drawn but not depoyed#WeAreBTP pic.twitter.com/QLrlTDHI65