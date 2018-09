Napisała esej "Jak zabić męża". I zabiła męża? materiały policji

Autorka romansów Nancy Crampton Brophy, oskarżona o zabicie swojego męża, Daniela Brophy, w 2011 roku opublikowała na stronie internetowej "See Jane Publish" esej zatytułowany "Jak zabić swojego męża", w którym opisała m.in. motywy zabójstwa i przedmioty, jakich można użyć do zabicia małżonka - pisze "The Oregonian".