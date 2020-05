Francuzi wyleją piwo do ścieków. Przez pandemię koronawirusa

Francuski związek piwowarów Brasseurs de France poinformował, że do utylizacji pójdą głównie piwa rzemieślnicze, które zazwyczaj nie są pasteryzowane i mają krótszy termin przydatności do spożycia.

Spadek sprzedaży piwa we Francji to efekt zamknięcia kawiarni i restauracji, a także ograniczenia turystyki oraz odwołania festiwali. Na podstawie danych zebranych od 300 członków stowarzyszenie oszacowało, że zmarnuje się ponad 10 mln litrów już wyprodukowanego piwa. Producenci stracą w sumie milion euro i z własnej kieszeni będą musieli zapłacić za utylizację piwa. Brasseurs de France zaapelował do rządu o pomoc małym browarom rzemieślniczym - informuje AFP.