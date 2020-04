Wino liczy straty i też chce do internetu

Pandemia jest więc dobrą okazją do odświeżenia postulatów – o umożliwienie handlu winem w Internecie. Obecnie zabrania tego ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Podobne apele wystosowali już producenci piwa, zwłaszcza browary kraftowe, dołączyli się też producenci napojów spirytusowych, tradycyjnie podłączając do apelu prośbę o zniesienie nadchodzącej opłaty za tzw. małpki.

Firmy winiarskie argumentują, że handel ogólnie przeniósł się teraz do Internetu, a konsumenci mocno ograniczają zakupy w sklepach stacjonarnych, podczas których wino, jako „niebędące produktem pierwszej potrzeby" jest pomijane. Sytuację winiarzy utrudnia zamknięcie na czas pandemii gastronomii, co wpłynęło na dostawców alkoholi do hoteli, restauracji i cateringu, czyli kanału Horeca.