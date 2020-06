Łososie staniały dzięki koronawirusowi

Za spadkami cen nie przyszło mocne załamanie norweskiego handlu tą rybą - eksport łososia w kwietniu spadł jedynie o 6,4 proc. rok do roku, po spadku o zaledwie 0,3 proc. w I kwartale 2020 r., informuje norweski urząd statystyczny Statistisk sentralbyra. Duże spadki widać jednak u poszczególnych klientów, aż o 62,9 proc. w ujęciu rocznym zmalała kwietniowa sprzedaż do USA. Sprzedaż łososia do Włoch odnotowała spadek o 36,9 proc., a eksport malał już od lutego, zamówienia z Wlk. Brytanii spadły w kwietniu o 10,3 proc., gdy w pierwszym kwartale wzrosły jeszcze o 21,4 proc. rok do roku. Francja ograniczyła zakupy w kwietniu o 16,9 proc. wobec wzrostu o 6,5 proc. w I kwartale.

- Skala dynamiki eksportu według krajów sugeruje istotne odziaływanie pandemii COVID-19 na rynek łososia – piszą analitycy PKO BP. Największy wpływ mogło mieć zamknięcie sektora HoReCa, czyli gastronomii, który zagospodarowywał znaczącą część produkcji łososi hodowlanych i mocno wpłynął na zmniejszenie zakupów wśród głównych importerów. Światowa Organizacja Żywności (FAO) szacuje spadek popytu z tego tytułu o co najmniej 15 proc., a pogorszenie sytuacji ekonomicznej konsumentów oraz niepewność na rynku pracy ograniczają zakupy przez gospodarstwa domowe.



W kwietniu jednak na zakupy ruszyli – Chińczycy, od których problemy z koronawirusem się zaczęły, ale też pierwsi sobie z nim poradzili. Eksport łososi świeżych i schłodzonych do Chin skoczył o 92 proc. w ujęciu rocznym (!) po znaczącym spadku o 40 proc. w pierwszym kwartale. Zdaniem analityków, wynikało to z odmrażania chińskiej gospodarki i odbudowy łańcuchów dostaw po wybuchu pandemii Covid.



Co może zaskakiwać, Polska jest największym odbiorcą łososi świeżych z Norwegii, a sprzedaż do naszego kraju wciąż notowała wzrosty. Na to jednak wpływ ma to, kto z Polski robił zakupy – a są to w dużej mierze zakłady przetwórcze. - Spadki popytu mogą odbić się jednak negatywnie na polskim eksporcie przetworów z łososia. Z dostępnych danych Eurostatu wynika, że w styczniu i lutym eksport łososi wędzonych z Polski spadł o 2,7 proc. rok do roku wobec wzrostu o 9,5 proc. w 2019, a spadek dotyczył głównie Włoch (-17 proc.) i Francji (-33 proc.) – policzyli analitycy.



Jednak po okresie zawirowań widać już oznaki stabilizacji rynku, a koniec maja przyniósł wzrost dynamiki cen łososi powyżej 0 – czyli ryby przestały tanieć. Na wzrost cen pracuje dziś mniejsza dynamika produkcji oraz rosnące koszty hodowli w Norwegii. Według FAO - światowa produkcja łososi w 2020 wzrosnąć może o 2-3 proc. rok do roku, po siedmioprocentowych wzrostach przed rokiem. Analitycy spodziewają się wyższej produkcji w Chile (skok o 5 proc. w ujęciu rocznym), a w Norwegii, która jest światowym liderem w produkcji łososi hodowlanych - wzrost może wynieść ok. 2 proc.