Starbucks zakazuje używania własnych kubków na czas epidemii koronawirusa

Starbucks od dawna zachęca swoich klientów do proekologicznych działań, między innymi do przynoszenia własnych kubków, szklanek czy termosów do kawiarni. Miało to na celu nie tylko ochronę środowiska, ale też przynosiło korzyści finansowe dla obydwu stron, ponieważ wielbiciele kawy mogli dzięki temu liczyć na 10-proc. zniżkę, a sieć ograniczyła wydatki na zakup jednorazowych kubeczków.

Teraz jednak z uwagi na postępującą epidemię koronawirusa Starbucks został zmuszony zaprzestać tymczasowo tej praktyki. Sieć poinformowała, że nie będzie akceptować prywatnych kubków i innych naczyń przynoszonych przez klientów z przyczyn higienicznych - podaje CNN.